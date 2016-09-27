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Обновлено : Сегодня 18:11
- Опубликовано : Сегодня 17:23

Шмыгающий носом на дебатах Трамп стал главной темой в американских соцсетях

  • Ася Гельман

Пользователи разрываются между вариантом "насморк" и "кокаин"

Printscreen

Printscreen

https://twitter.com/nieuwerevu/status/780719533568978945

Фото:

В США прошли первые теледебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. И пока каждый из кандидатов приписывает победу себе, пользователи соцсетей активно шутят о том, как на протяжении всего раунда Трамп загадочно шмыгал носом. 

Все обсуждения сопровождаются стремительно набирающем популярность хэштегом #trumpsniff. Самыми популярными версиями, почему же шмыгал Трамп стало якобы употребление кандидатом в президенты наркотика (кокаин) и простуда.

"Ощущение, что #DonTheCon занюхнул пару дорожек, чтобы выступить на дебатах. Слишком много шмыгает и постоянно пьет воду", - пишет в Twitter @andersen33.

"Спонсор дебатов - Клинекс (известная фирма-производитель бумажных платков)", - шутит в другом направлении @funnypreacher.

"Он что, болен? Не знаю. Говорят, что он нездоров. А нам нужен президент, который никогда не болеет", - написал @rwwilmington, подкалывая тем самым Трампа, ополчившегося в своё время на Клинтон, когда у той диагностировали пневмонию. 

Читать также: Эксперт о пневмонии Клинтон: У Хиллари есть только две недели на выздоровление

О том, как проходили дебаты читайте по ссылке ниже. 

Дебаты кандидатов в президенты США 26 сентября 2016 года: итоги беседы Клинтон и Трампа обсуждает весь мир

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