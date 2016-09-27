Шмыгающий носом на дебатах Трамп стал главной темой в американских соцсетях

В США прошли первые теледебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. И пока каждый из кандидатов приписывает победу себе, пользователи соцсетей активно шутят о том, как на протяжении всего раунда Трамп загадочно шмыгал носом.

Все обсуждения сопровождаются стремительно набирающем популярность хэштегом #trumpsniff. Самыми популярными версиями, почему же шмыгал Трамп стало якобы употребление кандидатом в президенты наркотика (кокаин) и простуда.

"Ощущение, что #DonTheCon занюхнул пару дорожек, чтобы выступить на дебатах. Слишком много шмыгает и постоянно пьет воду", - пишет в Twitter @andersen33.