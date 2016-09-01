Школьники в социальных сетях очень бурно отреагировали на наступившее 1 сентября

Школьники, отправившиеся сегодня утром грызть гранит науки, весьма эмоционально отреагировали на наступившее 1 сентября. Начиная с последних чисел августа, в топе русского Твиттера держится хэштег #Мывдерьме, который как бы намекает, что далеко не все рады вернуться за парту.

При этом многие юные умы проявили невероятную креативность, придумывая шутки и мемы, отражающие всю свою горечь в связи с почившим в прошлом летом 2016. Кто-то сфокусировался на ожиданиях от предстоящего учебного года, кто-то уделил больше внимания проведённым каникулам, а третьи вовсе абстрагировались от грядущего события и задумались о смысле бытия и том, нужна ли школа вообще.