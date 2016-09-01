реклама
Обновлено : Сегодня 14:34
- Опубликовано : Сегодня 12:31

Школьники в социальных сетях очень бурно отреагировали на наступившее 1 сентября

  • Данила Белов

Они даже подняли в топ хэштег, повторяющий знаменитую фразу комиссара Жибера

реклама

Школьники, отправившиеся сегодня утром грызть гранит науки, весьма эмоционально отреагировали на наступившее 1 сентября. Начиная с последних чисел августа, в топе русского Твиттера держится хэштег #Мывдерьме, который как бы намекает, что далеко не все рады вернуться за парту. 

При этом многие юные умы проявили невероятную креативность, придумывая шутки и мемы, отражающие всю свою горечь в связи с почившим в прошлом летом 2016. Кто-то сфокусировался на ожиданиях от предстоящего учебного года, кто-то уделил больше внимания проведённым каникулам, а третьи вовсе абстрагировались от грядущего события и задумались о смысле бытия и том, нужна ли школа вообще.

 

В любом случае однозначно можно сказать, что пользователи соцсетей оценили своеобразный флешмоб. Некоторые родители и вовсе решили повеселиться и смутить своих детей, выкладывая под их постами свои счастливые фото рядом с грустными детьми.

Самое популярное

Ольга 12Фото

Девушки с шикарной грудью присылают фото на конкурс "Мисс Октоберфест-2016"
 
Петербурженка сдала полиции 19-летнего любовника своей несовершеннолетней дочери

Петербурженка сдала полиции 19-летнего любовника своей несовершеннолетней дочери

В Петербурге женщина написала заявление в полицию на молодого человека, который неоднократно вступал в половую связь с её 15-летней дочерью, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 31 августа в полицию обратилась 36-летняя жительница Петербурга. Женщина сообщила, что узнала о связи своей дочери школьного возраста с совершеннолетним молодым человеком. Выяснилось, что 19-летний гражданин в течение полугода имел отношения интимного характера с 15-летней девочкой. Встречи происходили в...
 
Мемориал3Фото

В Петербурге демонтируют доску Маннергейму до 8 сентября

31 августа стало известно, что власти Петербурга приняли решение демонтировать памятную доску Карлу Густаву Маннергейму. Осуществить задуманное планируется до 8 сентября, сообщает ТАСС. — Администрация Центрального района передала соответствующие документы в комитет по культуре о том, что доска установлена незаконно. По закону срок исполнения истекает 8 сентября, — рассказал собеседник агентства. Иск с требованием демонтировать доску 28 августа подал к властям недовольный петербуржец. Снять...
 
На Одоевского машина сбила ребёнка на самокате4Фото

На Одоевского машина сбила ребёнка на самокате

В Василеостровском районе Петербурга автомобиль сбил ребёнка на самокате, который переходил дорогу по пешеходному переходу. 4-летний мальчик госпитализирован с тяжёлыми травмами, пишет "Водитель Петербурга". Авария произошла в 18.10 у дома № 26 по улице Одоевского. Автомобиль марки Hyundai Grand Starex сбил 4-летнего ребёнка на самокате, который переходил дорогу по зебре вместе со своей матерью. При столкновении ребёнок получил серьёзные травмы и был срочно госпитализирован. На место аварии...
 
Шведская мода: что будут носить следующим летом39Фото

Шведская мода: что будут носить следующим летом

Дизайнеры из Швеции представили модели летней одежды будущего сезона
 
Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД вступили в силу с 1 сентября 2016 года5Фото

Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД вступили в силу с 1 сентября 2016 года
 
Новый министр образования Ольга Васильева выступила на Всероссийском родительском собрании-20163Фото

Новый министр образования Ольга Васильева выступила на Всероссийском родительском собрании-2016

Metro выбрало наиболее примечательные заявления главы ведомства
 
Петербурженка вспылила и спилила дерево во дворе на Рихарда Зорге5Фото

Петербурженка вспылила и спилила дерево во дворе на Рихарда Зорге

В среду, 31 августа, во дворе дома №15 по улице Рихарда Зорге в Красносельском районе Петербурга появилась девушка с пилой в руках.  Стройненькая шатенка в малиновой курточке и чёрных брюках на глазах у всех прохожих начала расправу над высоким деревом, растущим у дома. Об этой необычной ситуации рассказала одна из местных жительниц в социальных сетях. – В небольшом леске, где мамы гуляют с детьми,  с колясками… спилила и орёт, то ей темно, то ей некуда ставить машину… Короче, беспределит...
 
Вера Брежнева, Ксения Бородина и Баста отвели своих детей в 1-й класс16Фото

Вера Брежнева, Ксения Бородина и Баста отвели своих детей в 1-й класс

Рассказываем, какие звёздные родители сегодня в первый раз отправили своих детей в школу
 
все фото из Instagram13Фото

Назад в школу: родители выкладывают свои счастливые фото рядом с грустными детьми

Родители "троллят" своих детей 1 сентября, выкладывая в соцсети фотографии с хэштегом #backtoschool (назад в школу). На кадрах на фоне грустных школьников в форме и с ранцами счастливые родители прыгают и веселятся. Им теперь не нужно думать, куда деть ребенка, пока они на работе, чем его развлечь и как покормить. Примечательно, что фото такого плана в большинстве своем выкладывают иностранцы. Многие российские родители их не понимают. "А чему радоваться? Это же родителям придется уроки...
 
В Татарстане учительнице предъявлено обвинение за секс со школьницей2Фото

В Татарстане учительнице предъявлено обвинение за секс со школьницей

Речь идёт о преподавателе русского языка и литературы
 
Праздник "День знаний" прошёл в школах Петербурга15Фото

Праздник "День знаний" прошёл в школах Петербурга
 
В Петербурге запроектируют новые линии метрополитена

В Петербурге запроектируют новые линии метрополитена

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил четыре конкурса на проектирование новых и продление старых линий метро. Тендеры опубликованы на сайте госзакупок 31 августа. Два лота касаются продления строящейся шестой линии метрополитена – Красносельско-Калининской. В настоящий момент "Метрострой" ведёт работы над возведением шести станций – "Каретная" (пересадочная на "Обводный канал", рядом с Каретным мостом), "Боровая" (Боровая улица), "Заставская" (пересадочная на...
 
У магазина на проспекте Культуры погрузчик раздавил прохожего

У магазина на проспекте Культуры погрузчик раздавил прохожего

В Петербурге водитель погрузчика переехал ногу автомобилисту, который выходил из своей машины. Молодой человек доставлен в реанимацию с множественными травмами, сообщает "Фонтанка". Инцидент произошёл утром 31 августа у магазина "Леруа Мерлен" на проспекте Культуры в Калининском районе города. 22-летний петербуржец выходил из своей машины на парковке, и на него наехал погрузчик. Молодой человек был срочно госпитализирован в больницу в шоковом состоянии, а после – в реанимацию. Врачи...
 

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...
 

Последние новости

Табун лошадей мешает движению машин по Ропшинскому шоссе3Фото

Табун лошадей мешает движению машин по Ропшинскому шоссе

Сегодня 15:44 О массовой прогулке лошадей по проезжей части в Ленобласти сообщили очевидцы в социальных сетях. – На Ропшинском шоссе гуляет табун лошадей! Хозяев не видно! Ну разве так можно?! Зачем заводить животных, чтобы так безалаберно к ним относиться! Не дай Бог собьют! – сокрушается свидетельница ситуации в паблике “ДТП и ЧП/Петербург”.         Участники обсуждения отмечают, что кони не первый раз выходят на проезжую часть в этом месте.  Предположительно, эти лошади содержатся в конюшне «Ковчег». –...
 

Самое популярное

Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД вступили в силу с 1 сентября 2016 года5Фото
Владимир Лакеев на центральной арке ВДНХ

Галереи и видео

Ольга 12Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама