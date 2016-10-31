Школьника, разрисовавшего локомотив, задержали сотрудники транспортной полиции прямо на месте происшествия. Когда художник находился в процессе работы в локомотивном депо, его заметили диспетчеры и позвонили в управление МВД на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте ГУ МВД РФ по СЗФО.

Полицейские 10-классника задержали и препроводили в участок, куда вызвали родителей. Подростку 1999 года рождения и его матери выписали административные протоколы по статьям 7.17 КоАП РФ "Уничтожение или повреждение чужого имущества" и 11.1 - "Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте".

Еще одно граффити появилось сегодня же, 31 октября. Однако к авторам никто административных действий не применял.

Уличные художники создают в Петербурге граффити, посвященное годовщине трагедии с самолётом А321 в небе над Синаем

Чёрно-белый рисунок в узнаваемой стилистике команды Hood Graff появится в ближайшие часы рядом с петербургским аэропортом «Пулково».

Как рассказал Metro один из художников, граффити будет полностью закончено уже к полудню 31 октября. На рисунке изображена рука, пускающая в небо бумажный самолётик – символ рухнувшего авиалайнера.

Никто из родственников пассажиров, погибших в результате теракта, рисунок пока не видел и оценить эскизы не успел.