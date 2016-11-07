Ученицы из столичной школы зверски избили свою ровесницу, засняли процесс на видео и выложили его в социальные сети. Пострадавшая попала в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и другими травмами лица, передаёт "Москва 24".

Как она рассказала в больнице, главная драчунья напала на неё из-за ревности, так как девушка теперь встречается с бывшим парнем хулиганки. Кстати, по словам пострадавшей, нападавшая школьница была пьяной.

Что на самом деле послужило поводом для избиения, теперь выясняют в полиции.

Известно, что родители школьницы заявление написали на всех четверых обидчиц дочери. Они несовершеннолетние, кроме той, которая вела видеосъёмку. Этой девушке 22 года, уточняет НТВ.

Юных москвичек уже допросили следователи. Подробности дела пока не разглашаются.