Инцидент произошёл накануне, днём 6 октября, в одной из школ Кировского района Петербурга. В четверг в детскую городскую больницу со спортивной площадки была доставлена 10-летняя девочка в состоянии клинической смерти, сообщает пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. Врачи борются за жизнь ребёнка.

В больнице школьнице оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, причиной госпитализации могло стать заболевание.

"Фонтанке" источник в правоохранительных органах сообщил немного иные данные. Издание уточняет, что девочка занималась бегом на уроке физкультуры на спортплощадке школы. Школьница упала вниз лицом и потеряла сознание. Ей тут же вызвали скорую. Врачи констатировали клиническую смерть пострадавшей, а также зафиксировали ссадина лба и закрытый перелом грудины. Ребёнок доставлен в детскую горбольницу № 1.

По данному факту следственными органами СКР по Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.