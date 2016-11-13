В ноябре завершились основные этапы реставрации картины голландского живописца Бартоломеуса Ван дер Хелста. Специалисты сняли старые слои лака, из-за которых со временем картина потемнела. А также удалили некоторые записи, нанесенные при предыдущей реставрации в XIX веке.

Ван дер Хелст известен публике как портретист голландской элиты 17 века. Как отмечает Ирина Соколова, хранитель голландской коллекции Эрмитажа, полотно "Новый рынок в Амстердаме" является уникальной в творчестве художника.

- Картина производит очень сильное впечатление, это отмечают еще старые каталоги 18 века, - говорит Соколова, - Из-за исключительного натурализма живописи, кажется, что фигуры как бы общаются со зрителем. Это исключительное мастерство. Не зря Бартоломеус Ван дер Хелст был конкурентом Рембрандта.

"Новый рынок в Амстердаме" (1666 г.) - шедевр голландской коллекции Эрмитажа, который появился в России в составе коллекции Иоганна Гоцковского при Екатерине II в 1764 году. Впервые за двести лет картина будет вывезена и представлена публике за границей.

В 2017 году в Амстердаме состоится выставка "Шедевры голландской живописи", в этой экспозиции будут представлены 60 полотен голландских мастеров XVI-XVII из коллекции Государственного Эрмитажа.