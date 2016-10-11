В честь 850-летия грузинского поэта Шота Руставели в Калининском районе Санкт-Петербурга может появиться памятник работы Зураба Церетели. Об этом на пресс-конференции 10 октября заявил вице-губернатор Санкт-Петербургской национальной автономии грузин «Иверия» Борис Берулава.

"В честь 850-летия Санкт-Петербургское общество Шота Руставели вышло с инициативой об установке памятника этому великому поэту. Было высказано предложение воздвигнуть памятник на улице Шота Руставели, возле дома 56", - рассказал Берулава.

По словам Берулавы, памятник уже готов, сейчас его согласуют с городскими властями. Монумент может появиться в городе уже к концу 2016 года.

Зураб Церетели не в первый раз обращается в своем творчестве к теме Грузии. На Тишинской площади в Москве расположена его монументальная работа 1983 года «Дружба навеки», посвящённая двухсотлетия присоединения Грузии к России. Москвичи придумали скульптуре название «Шашлык». Его высота - 42 метра.

Приблизительные годы жизни Шота Руставели: 1172 - 1216, наиболее известное произведение - пьеса «Витязь в тигровой шкуре». В честь 800-летия со дня рождения поэта в Петербурге появилась улица его имени. 850-летие Руставели будет отмечаться в 2022 году.

Профессиональные дизайнеры, архитекторы и культурологи по отношению к скульптуре Церетели используют эпитеты "феерически неправоподобно глупая", "голый бессмысленный реализм". Его стиль называют устаревшим, а огромные работы - разрушающими баланс городской среды.

Летом 2016 ажиотаж вызвала новость о том, что в Петербурге повится 73-метровый монумент Иисуса Христа работы Церетели. Но места для него власти Петербурга не нашли.