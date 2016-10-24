Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова исключена из обновлённого рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом в понедельник сообщает официальный сайт организации.

Стоит заметить, что на прошлой неделе спортсменка занимала 93-ю строчку рейтинга.

При этом первую строчку нового рейтинга заняла немецко-польская теннисистка, выступающая за Германию Кербер Анжелика, на второй строчке американская Серена Уильямс, на третьей – румынская спортсменка Симона Халеп.

Напомним, что с 26 января 2016 года Мария Шарапова была дисквалифицирована на два года – она призналась в употреблении мельдония.

4 октября Спортивный арбитражный суд принял решение сократить срок отстранения Шараповой с 24 до 15 месяцев. Таким образом, россиянка сможет принимать участие в официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

Известно, что уже в декабре текущего года Шарапова выступит на выставочном матче против победительницы Открытого чемпионата Франции 2016 испанки Габринье Мугурусы.

Ожидается, что именно этот чемпионат станет для нашей спортсменки первым турниром Большого шлема после дисквалификации (соревнования пройдут с 28 мая по 11 июня 2017 года).