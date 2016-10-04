Сегодня, 4 октября, Спортивный арбитражный суд Лозанны принял решение сократить срок дисквалификации за употребление мельдония российской теннисистки Марии Шараповой.

Официальный пресс-релиз на сайте суда гласит:

"Суд посчитал, что Шарапова совершила нарушение антидопинговых правил, но поскольку оно было совершено из-за "несущественной ошибки", срок в 15 месяцев дисквалификации является достаточным. Суд отмечает, что предметом рассмотрения дела была исключительно мера вины спортсменки за ошибку, связанную с незнанием актуальных антидопинговых правил и списка запрещенных препаратов."

Таким образом, Шарапова сможет вернуться на корт уже следующей весной – после 26 апреля 2017 года.

Напомним, что 26 января 2016 года во время Australian Open допинг-проба Шараповой показала положительный результат на содержание в крови запрещённого препарата мельдония.

7 марта Шарапова созвала специальную пресс-конференцию, на которой рассказала о результатах допинговой проверки и призналась в употреблении препарата. По словам теннисистки, она не знала, что он запрещён, так как не прочитала сообщение о списке запрещённых с начала 2016 года препаратов, которое получила на электронную почту.

Несмотря на чистосердечное признание Шараповой, Международная федерация тенниса приняла решение дисквалифицировать спортсменку на два года. 12 марта 2016 года Мария Шарапова была отстранена от соревнований.

14 июня спортсменка обжаловала решение о дисквалификации в CAS.



