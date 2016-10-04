Первой против принудительного ношения хиджаба выступила американская шахматистка Нази Паикидзе-Барнс, которая заявила о дискриминации по религиозному и сексистскому признаку.

«Если место проведения турнира не будет изменено, то я не приму участия. Я глубоко огорчена этим», – цитирует спортсменку CNN.

Волну возмущения подхватили норвежские шахматистки Эллен Эен Карлсен и Силье Бьёрке, которые, правда, не квалифицировались на чемпионат мира. При этом, как сообщает CNN, Иран был единственной страной, предложившей свою кандидатуру на проведение турнира.

Знаменитый гроссмейстер, чемпион мира Анатолий Карпов в разговоре с Metro выразил мнение, что женщины имеют право не хотеть надевать хиджаб:

– Но мне кажется, что иранские организаторы могут решить эту проблему, потому как у них проводятся спортивные соревнования. И там, где мужчины не допускаются, женщины имеют возможность и в шортах играть. Но тогда это соревнование будет абсолютно женским. Я был в Иране где-то полгода назад, там проводился международный женский турнир, и, если мне память не изменяет, там были двое или трое наших. Тогда они играли в хиджабах и не возражали. Но международный турнир – это дело добровольное. А здесь чемпионат мира, и, конечно, это проблема международной федерации. Прежде чем организовывать соревнования в такой стране, надо было согласовать с участницами, готовы ли они ответить требованиям, которые там существуют.

Отец титулованной российской шахматистки Александры Костенюк, заслуженный тренер Константин Костенюк сказал Metro, что его дочери доводилось играть в хиджабе:

– Мы были в Иране в 2000 году, даже есть фотография, на которой Александра в хиджабе. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Поэтому, если мы прилетаем в страну, где такие традиции, нужно их уважать. Там шумиха была развёрнута в США, потом сестра Магнуса Карлсена подняла шум, хотя никаким боком к чемпионату мира отношения не имеет, она в отличие от брата третьеразрядная шахматистка. Странно, что вроде бы политкорректные страны поднимают шум по поводу хиджаба, хотя это традиция принимающей страны.