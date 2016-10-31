В ночь на 1 ноября на развязке Кольцевой автодороги (КАД) с проспектом Обуховской Обороны в Невском районе Петербурга закроют съезд в сторону метро "Рыбацкое". Об этом предупреждает ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург».

Это связано с запланированными работами. На съезде № 1 будут менять элементы мостового барьерного ограждения. Работы планируется проводить с 23.00 понедельника, 31 октября, до 5.00 вторника, 1 ноября. На эти 6 часов движение транспорта полностью закроют.

В сторону станции метро "Пролетарская" движение будет осуществляться в штатном режиме.

Автомобилистам предлагают альтернативный маршрут движения: внутреннее кольцо КАД - проспект Обуховской Обороны - улица Бабушкина - Рабфаковская улица станция метро «Рыбацкое».