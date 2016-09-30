Дорожная авария с фурами полностью перекрыла движение автомобильного транспорта на съезде с внутреннего кольца КАД на Московское шоссе в сторону Ленобласти.

- В 11.00 30 сентября 2016 года на километре 65, съезд №1 с внутреннего кольца КАД на Московское шоссе в сторону Ленинградской области произошло крупное ДТП с участием трёх грузовых и одного легкового транспортных средств, - сообщил Metro начальник территориального ситуационного центра ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург" Илья Пузыревский, - Движение автомобильного транспорта по съезду полностью перекрыто. На место прибыли представители подрядной организации АО «ПО РосДорСтрой» и ГИБДД для ликвидации последствий ДТП. Информация о перекрытом движении на съезде выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

По предварительной информации погибших и раненых в ДТП нет.

О ДТП на КАД в соцсетях рассказали и очевидцы. Авария произошла прямо на съезде с кольца.

"Три фуры. Один сложился и две догнали", - сообщают автомобилисты.