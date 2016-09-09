КНДР провела очередное ядерное испытание на своей территории, по оценкам экспертов, северокорейцы взорвали самую мощную бомбу за всю историю своих тестовых взрывов. По предварительным данным, мощность взрыва составила около 10 килотонн, это всего на 6 килотонн слабее чем там бомба, которую США сбросили на японскую Хиросиму. Информацию об удачном испытании уже подтвердило северокорейское информагентство ЦТАК.

"КНДР будет и дальше принимать меры по укреплению национальных ядерных сил в количественном и качественном отношении, чтобы обеспечить достоинство и право на существование страны в условиях возрастающей ядерной угрозы со стороны США", - отмечается в сообщении.

Как сообщает "Интерфакс", магнитуда сейсмического события составила 5,3. Эпицентром толчков стал полигон Пангири, где и проходили испытания. Напомним, что с момента предыдущего экспериментального взрыва прошло 9 месяцев, тогда мощность взрывного устройства составила 6 килотонн. Изменений радиационного фона на территории Приморского края не зафиксировано.

Отметим, что на произошедшее сразу отреагировали соседние стран, они уже выразили свои опасения в связи с прошедшими испытаниями. Совет безопасности ООН в ближайшее время планирует провести экстренное заседание по запросу Южной Кореи, Японии и США.

"Экстренные консультации начнутся в 21:00 (14:00 мск)", - отмечает агентство Yonhap.