Северная Корея пригрозила нанести превентивный удар по Соединённым Штатам Америки и их союзникам, в том числе по Японии. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий информагентства ЦТАК, опубликованном в центральной газете "Нодон синмун".

– Наши революционные вооружённые силы <...> готовы к нанесению превентивного удара по её врагам в случае малейшей провокации с их стороны в интересах защиты суверенитета народной республики и права на существование, – говорится в сообщении ЦТАК.

Напомним, что ранее глава МИД Японии Фумио Кисида сообщил о том, что в японском парламенте в настоящее время обсуждается вопрос введения санкции в отношении компаний третьих стран, которые сотрудничают с Северной Кореей.

Позже США предупредили Пхеньян, что любое нападение на американских союзников или применение ядерного оружия со стороны Северной Кореи повлечёт за собой "молниеносный и эффективный ответ". Какой именно, не уточняется.