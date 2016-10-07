На канале ТНТ завершился показ первого сезона сериала "Ольга" со звездой фильма "Страна ОЗ" Яной Трояновой в главной роли. Проект стал самым успешным комедийным сериалом не только осени, но и всего 2016 года на отечественном телевидении. По данным TNS, его посмотрел каждый четвёртый житель страны: 20 серий первого сезона показали среднюю долю в 23,8% по целевой аудитории ТНТ 14-44 с рейтингом 6,1% и долю 28,5% по молодёжной аудитории 18-30 с рейтингом 5,8%.

Обычно о популярности сериала можно судить по пилоту, но не в этом случае. С каждым новым эпизодом "Ольга" привлекала всё больше зрителей к экрану: доля первой серии составила 23,3%, а 18-й – 27,2%.

Больше всех "Ольгу" полюбила Пермь – 37,7%, на втором месте – Нижний Новгород (34,4%), Владивосток (33,9%), Ставрополь (33,7%) и Новосибирск (33%).

Причём сериал показывали не только по телевидению, но и на странице канала в социальной сети "ВКонтакте". У каждого видео минимум 200 тысяч просмотров. Напомним, что ТНТ впервые в истории российского телевидения устроили премьеру сериала в социальной сети.

Не только сухие цифры говорят о народной любви к сериалу. Как призналась Яна Троянова Metro, все стали называть её Ольгой. Актрису это радует:

– Я счастлива! У нас получился народный хитяра!

Александр Дулерайн, генеральный продюсер ТНТ, ещё на этапе запуска проекта понял это и сразу дал зелёный свет второму сезону. Так что съёмки уже в разгаре, к концу года они завершатся, а в начале следующего – на канале покажут продолжение приключений героини.

Интервью с Яной Трояновой читайте здесь.