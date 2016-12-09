Бывшего премьера Королевского балета в Лондоне и Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Сергея Полунина пригласили в Голливуд. Об этом в пятницу сообщает The Blueprint.

27-летний артист получил сразу две роли: в новом фильме Фрэнсиса Лоренса, режиссёра "Голодных игр", который называется "Красный воробей", и в дебютной картине Кеннета Браны "Убийство в Восточном экспрессе".

Оба фильма выйдут в прокат уже в следующем году.

Напомним, что Сергей Полунин является артистом балета. За свою карьеру он успел выступить на одних из самых известных сценах мира.Так, с 2007 по январь 2012 года он был премьером Королевского балета в Лондоне, после – премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также приглашённым солистом Новосибирского театра оперы и балеты. С 2016 года – приглашённый солист Баварского балета (город Мюнхен).