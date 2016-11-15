Сергей Шнуров опубликовал фото с выставки Яна Фабра в Эрмитаже и высказался в поддержку художника.

Лидер группировки "Ленинград" посетил скандальную выставку с мёртвыми животными в Эрмитаже и сфотографировался на фоне одного из экспонатов.

Фото Сергей Шнуров выложил на своей странице в Instagram.

- Сходил на Фабра в Эрмитаж. И что я там увидел: сложные, но читаемые рифмы, деликатная интеграция и даже почтение к старым мастерам, что для современного искусства, прямо скажем, редкость. Не увидел я там живодёрства, как и издевательств над людьми не разглядел, а скорее наоборот, - подписал фото Сергей Шнуров. - На мой взгляд, провокационность выставки "вольными борцами за культуру" сильно преувеличена, а художественные достоинства остались ими совсем незамеченными.

Музыкант отметил, что восприятие произведений Фабр "требует знаний и подготовки".

- Если человек не умеющий, да и не желающий учиться кататься на коньках, выходит на лёд, то ничего кроме синяков и травм этот экспириенс ему не принесёт. И если после своих добровольных приключений он начнёт жаловаться и требовать закрыть каток, то это будет выглядеть (по меньшей мере) странно, - отметил Сергей Шнуров.

Напомним, выставка знаменитого бельгийского художника Яна Фабра, открывшаяся в октябре в Эрмитаже, вызвала широки общественный резонанс.

Многих возмутил тот факт, что в своих работах художник широко использует скелеты и чучела животных, а также панцири жуков и черепах.

Ян Фабр напугал посетителей Эрмитажа чучелами животных (подробнее)