С перерывами встреча длилась более 12 часов.

Темой столь продолжительного обсуждения стала ситуация в Сирии.

– Отсутствие координации в Сирии действий между ВКС России и коалицией, которую возглавляет США, является одной из нерешенных между Москвой и Вашингтоном проблем, мешающей реализации совместных договоренностей, – заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров. Его цитируют « Известия».

Глава российской дипломатии отметил, что в ходе его встречи с Джоном Керри стороны договорились почти по всем вопросам урегулирования конфликта в Сирии. Результаты совместной работы США и РФ будут представлены в ближайшее время.

По словам Лаврова, РФ и США согласились интенсифицировать двусторонние контакты по линии экспертов в Женеве, а также между военными двух государств, которые находятся сейчас на российской базе в Хмеймиме и в американском центре в Аммане (Иордания).

Как сообщает ТАСС, Россия и США также пришли к неким договоренностям по работе со сторонами сирийского конфликта (правительством и оппозицией) для устранения препятствий к их устойчивому примирению и согласились обмениваться информацией по ситуации "на земле".

Сергей Лавров в ходе разговора с журналистами отдельно подчеркнул, что Москва и Вашингтон находят всё больше точек соприкосновения в разрешении ситуации в Сирии.

Госсекретарь США Джон Керри, в свою очередь, заявил, что обе страны оставляют в Женеве экспертов, которые продолжат обсуждать технические вопросы сотрудничества сторон.

Напомним, последний раз Лавров и Керри встречались в июле в Москве. Переговоры затянулись более чем на 13 часов и не увенчались никакими конкретными договоренностями.