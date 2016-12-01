В Нью-Йорке 30 ноября прошёл последний матч Карлсен- Карякин , гроссмейстеры схлестнулись в тай-брейке. Эта игра завершилась победой норвежца с общим счетом 9:7, сообщает ТАСС. Таким образом Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам.

Сначала соперники шли вровень, но уже в третьей и четвертой партиях тай-брейка Карякин допустил грубые ошибки, что и привело к тому, что он начал уступать Карлсену и в итоге проиграл.

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Как признался сам Сергей Карякин, он понимал, что не готов играть в "быстрые шахматы" и знает, что игра была проиграна лишь потому, что он допускал серьёзные ошибки, которыми и воспользовался его соперник. Тем не менее он не отчаивается и планирует в будущем снова участвовать в борьбе за чемпионство.

"Очень сложный матч. Классическими шахматами я удовлетворен, хоть и ошибался. Но я был полностью не готов играть в быстрые шахматы, сыграл очень плохо, чем Карлсен и воспользовался. Его победа заслуженная, мне остается только поздравить его. Буду ли еще участвовать в борьбе за чемпионство? Да, конечно. Все еще впереди. Я достаточно молодой, я уверен, что у меня еще будет шанс", - цитирует Карякина "Спортфакт".

Прокомментировал итоги игры также и Магнус Карлсен. Он поблагодарил свою команду и семью после награждения в Нью-Йорке. В частности, он выразил благодарность своему отцу Хенрику, отметив, что тот значит очень многое для него.

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Напомним, что Карякин с Карлсеном ранее сыграли 12 партий матча с классическим контролем времени. Итогом этих партий стал ничейный счёт 6:6. Согласно регламенту чемпионского матча, соперники должны были провести тай-брейк, который прошёл в день рождения Карлсена. Спортсмены провели четыре партии с контролем времени по 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход.

Карякин-Карлсен: 10-я и 8-я партии

У Карякина был шанс одолеть соперника в "классических шахматах", так как россиянин обыграл норвежца в 8-й партии. Однако уже в 10-й партии Карякин проиграл Карлсену и счёт вновь сравнялся.

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В этом году призовой фонд чемпионата составляет 1 млн долларов, из которых победитель должен получить 550 тыс. долларов, а проигравший 450 тыс. долларов. Добавим, что при этом Карлсен обязан также заплатить штраф в размере 30 тыс. долларов за то, что ранее нарушил регламент, когда покинул одну из послематчевых пресс-конференций.