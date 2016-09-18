Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский проголосовал на выборах в Госдуму и Заксобрание Петербурга в воскресенье в Центральном районе города.

«Сегодня судьбоносный день в истории государства. Мы определяем будущее на ближайшие пять лет, и может быть на более длительные перспективы. И хочется, чтобы в этом волеизъявлении приняли участие как можно больше людей по всей стране и в Петербурге, в частности. С момента, когда я получил паспорт, я не пропускал ни одного голосования», - сказал Боярский.

Он также добавил, что избирательная кампания в Петербурге прошла на достойном уровне и выразил надежду на то, что единый день голосования пройдет в таком же режиме.

«Избирательная кампания прошла достойно, мало грязи, мало провокаций. Надеюсь, что и единый день голосования пройдет на уровне - петербургском, интеллигентном, спокойном», - отметил Сергей Боярский.