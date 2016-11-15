Дискуссия на тему "Наука и искусство. Развитие, влияние, взаимодействие" пройдёт 16 ноября в 19:00 в «Буквоеде» на Лиговском проспекте. Её организатором выступило издательство "Питер", которое проводит встречу в рамках проекта "Наука не мука".

Впервые в дискуссии примет участие Сергей Бугаев «Африка», известность к которому пришла ещё в конце 1980-х после выхода на экраны фильма "Асса". Также он был одним из участников группы «Кино». Художник, актер, общественный деятель выразит свою точку зрения. Противоположное мнение в батле представит заведующая редакцией «Компьютерная и научно-популярная литература» Юлия Сергиенко, ведущий редактор, переводчик Олег Сивченко.

Речь пойдёт о науке и современном искусстве, о том, как они влияют друг на друга, развиваются и взаимодействуют, отмечают организаторы. Тема будет "разложена на молекулы и атомы", а в качестве научных доказательств будут использованы две книжные новинки — "Закон «джунглей». В поисках формулы жизни" Шона Б. Кэролла и "Мечты о Земле и о небе" Ф. Дайсона.

Организаторы ожидают активного участия и заинтересованности от аудитории.