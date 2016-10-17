Американская теннисистка Серена Уильямс не примет участие в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, она снялась с соревнований. В этом теннисистка заявила в своём видеообращении, опубликованном на странице организации в Facebook.

По словам спортсменки, она была вынуждена так поступить из-за травмы.

– Я очень расстроена тем, что не смогу принять участие в итоговом турнире в Сингапуре. Это был непростой год для меня. Я обсудила свою травму плеча с моим доктором, и он настоял, чтобы я осталась дома, — сказала Серена Уильямс.

Напомним, что в сентябре текущего года Уильямс лишилась звания первой ракетки мира, уступив в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису чешской спортсменке Каролине Плишковой. На сегодняшний день американка занимает вторую строчку в рейтинге WTA.

Соревнования, которые пропустит Уильямс, пройдут с 23 по 30 октября в Сингапуре. Призовой фонд составит 7 миллионов долларов.

Путёвку на соревнования получат восемь первых по версии WTA теннисисток и столько же пар. Скорей всего, место Серены займёт Джоанна Конта. В случае, если это произойдёт, то Конта станет первой британкой, вышедшей в финал WTA с 1980 года.