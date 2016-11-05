Принц Гарри считался самым завидных женихом мира с тех самых пор, как его брат Уильям женился в 2011 году. И только представьте, сколько сердец в один момент разбилось после того, как на прошлой неделе появилась новость о том, что Гарри встречается с актрисой Меган Маркл?

Мы спешим утешить всех страдающих барышень, в мире еще остались действительно завидные женихи. И вот некоторые из них.



Наследный принц Королевства Иордании Хусейн бин Абдулла II



Неудивительно, что у принца Хуссейна 798 тысяч подписчиков в Instagram – 22-летний красавец охотно делится с пользователями сети своими снимками, на которых он запечатлён то на мотоцикле, то на военном плацу. Под всеми этими фото тысячи девушек оставляют ему признания в любви и просят жениться на них.

Недавно принц окончил престижный Университет Джорджтауна по специальности мировая история. А в прошлом году стал самым молодым председателем встречи Совбеза ООН и был удостоен отдельной похвалы генсека организации Пан Ги Муна.



Король Бафокенга Кгоси Леруо Молотлеги



48-летний монарх является правителем одного из древнейших народов Африки – бафокенга. Это племя, насчитывающее около 300 тысяч представителей, проживает на территории северо-западной провинции нынешнего ЮАР. Молотлеги стал 36-м королём Бафокенга в 2000 году.

Своей главной целью он считает создание в ближайшие 30 лет отдельного государства для своего народа.

Король является сертифицированным лётчиком, спортсменом. По образованию Молотлеги – архитектор.

В одном из интервью его сестра заявила, что очень бы хотела, чтобы её брат женился, так как королю рано или поздно необходим будет наследник. Однако, учитывая, что Молотлеги проводит на работе по 18 часов в день, становится понятно, что у него просто нет времени на всякие влюбленности.



Принц Греции и Дании Филипп

Монархия в Греции была упразднена в 1974 году, так что 30-летний Филипп принцем является только номинально. Но при этом у него действительно крепкие связи с монархиями других европейских стран. Известно, что Филипп окончил Университет Джорджтауна и сейчас работает в Нью-Йорке аналитиком хедж-фонда.

Принц ведёт достаточно скрытный образ жизни, однако его можно было увидеть на свадьбе шведской принцессы Виктории в 2010-м и её сестры Мадлены в 2013-м.



Принц Альберт фон Турн-унд-Таксис

33-летний аристократ считается одним из самых богатых людей Германии – его состояние оценивается в 2 млрд фунтов стерлингов. Альберт стал номинально главой семьи в довольно раннем возрасте из-за смерти отца в 1990 году.



Закончил Эдинбургский университет, где изучал экономику и богословие. Большую часть времени посвящает автогонкам в составе команды Reiter Engineering.



Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум



33-летний шейх известен среди близких как Фазза. Как и Принц Гарри, Хамдан прошёл обучение в Великобритании в Королевской военной академии в Сандхёрсте, после чего поступил в Лондонскую школу экономики.

Принц известен своей любовью к дайвингу, верховой езде, прыжкам с парашютом и эзотерике. Также Фазза пишет стихи, в основном, о своей родине и семье.



Принц Брунея Хаджи Абдул Азим



Известный просто как “принц Азим” этот 33-летний молодой человек является только третьим “в очереди” на унаследование трона. Но его можно считать самым известным представителем правящей семьи Брунея из-за расточительного образа жизни – на его вечеринках появлялись такие звезды, как Майкл Джексон, Дайана Росс, Скарлетт Йоханссон, Софи Лорен.

Так же, как и принцы Уильям и Гарри, Азим пытался пройти курс военной подготовки в Королевской военной академии в Сандхёрсте, но хватило его всего на неделю.



Принц Бельгийский Иоахим

24-летний принц сейчас находится на 9 месте в списке престолонаследия Бельгии. Образование получал в Великобритании, в Malvern College, после чего оказался в Брюгге, где получил звание офицера военно-морского флота Бельгии. После отправился в Милан, изучать международную экономику и менеджмент в Университете Боккони.



Принц Греции и Дании Константин-Алексиос

Самый молодой в рейтинге – на днях ему исполнилось 18 лет. Константин родился в Нью-Йорке, однако вскоре семья перебралась в Лондон. Получил блестящее образование в Веллингтонском колледже, намерен продолжить обучение в Гарварде. У молодого человека с каждым днём растёт число подписчиков в Instagram – очень уж интересно им наблюдать за его жизнью.