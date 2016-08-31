Автомобилисты Петербурга готовятся к серьезным пробкам. Уже сейчас заметно, что машин на дорогах города после летнего перерыва заметно прибавилось - горожане возвращаются с дач и отпусков.

Но автоэксперты отмечают - настоящие пробки начнутся в Петербурге с 2 сентября, а вовсе не с 1-го, как считают многие водители.

- В первый день учебного года в Петербурге обычно не бывает рекордных пробок: утром машины могут скапливаться на подъездах к школам, но это не влияет на ситуацию на основных магистралях, - рассказали Metro в пресс-службе компании "Яндекс", проанализировав пробки в Петербурге в разные годы, - Зато со 2 сентября резко увеличивается загруженность города в утренний час пик — на 1,6 балла. По приросту утреннего балла относительно прироста дневного Петербург занимает первое место среди городов-миллионников.

Яндекс изучил, как меняется ситуация на дорогах Петербурга с середины августа по середину сентября, когда все возвращаются из отпусков и дети идут в школу.

Оказалось, что в последние три года дневная загруженность города увеличивалась в этот период в среднем на полбалла. Рост пробок происходил как до 1 сентября, так и после.

Добавим, водители столкнулись с трудностями на дорогах Петербурга еще и потому, что в городе продолжается ремонт. Так, асфальт обновляют на КАД и будут делать это еще весь сентябрь, а также на некоторых главных магистралях города. Так, с 1 сентября начинается масштабный ремонт проспекта Стачек в Кировском районе города. Правда, ремонтники обещают, что дорогу будут обновлять исключительно в ночное время.