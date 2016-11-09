14-летний подросток оказался в Детской больнице им.Раухфуса с порезанным лицом. Его доставили туда около часа ночи 9 ноября сотрудники полиции.

Накануне вечером, 8 ноября, на Малой Балканской, 38 произошел конфликт между молодыми людьми - 14 и 18 лет. Как поясняет пресс-служба МВД по Петербургу, причиной серьезного конфликта стала ревность к девушке. Все началось около 17 часов, когда ссора переросла в драку. Затем 18-летний соперник достал нож и исполосовал лицо семикласснику.

Все участники происшествия установлены, сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Двумя днями ранее, 7 ноября, также повздорила молодежь. Однако участники конфликта решали вопрос не ножами, а травматами. Так, по данным МВД по Петербургу, в поселке Бугры Всеволожского района около 0:30 в подъезде дома на ул. Полевой в компании мужчин от 27 до 40 лет начался конфликт.

Один из участников решил доказать правоту, достав травматическое оружие. Результат - четверо мужчин от 27 до 40 лет получили ранения различной степени тяжести. Один из них - в тяжелом состоянии в больнице.