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Семь улиц Москвы станут односторонними

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Серьёзное изменение произойдёт в столице в середине декабря

Сегодня 14:33

На семи улицах Москвы движение сменится на одностороннее, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Изменения затронут Восточный и Северо-Восточный округи города. Полный список улиц, движение которых станет односторонним:

С 14 декабря 2016 года 4-й Полевой переулок по направлению от 1-го Полевого пер. до д.9. к.1; с 15 декабря Б. Остроумовская улица по направлению от 2-го Полевого до 1 Полевого пер.; с 16 декабря 3-я Сокольническая улица по направлению от ул. Барболина до ул. Жебрунова; с 19 декабря 4-я Сокольническая улица по направлению от ул. Жебрунова до ул. Барболина; с 20 декабря 5-я Сокольническая улица по направлению от ул. Барболина до ул. Жебрунова; с 21 декабря 3-я улица Марьиной рощи в сторону 1-го пр. Марьиной рощи; с 22 декабря 4-я улица Марьиной рощи по направлению от 1-го пр. Марьиной рощи в сторону 5-го пр. Марьиной рощи.

Кроме того, сайт сообщает, что за счёт введения одностороннего движения появятся более 200 парковочных мест: в СВАО на 3-ей ул. Марьиной рощи 55 машино-мест, на 4-ой ул. Марьиной рощи 103 машино-места, а в ВАО более 70 дополнительных парковочных мест.

Департамент транспорта отмечает, что обо всех изменениях водители также будут предупреждены с помощью информационных щитов.

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