История омича Антона Кудрявцева, в одиночку воспитывавшего шестерых детей, получила неожиданное продолжение. Мало того что "суперпапа" женился, так ещё недавно его семья пополнилась двумя приёмными детьми

Антон Кудрявцев и его новоиспечённая жена Людмила оформили опеку над четырёхлетней Ксюшей и шестилетним Пашей. Теперь в семье Кудрявцевых, если считать родителей, насчитывается 11 человек!

Напомним, первая жена Антона Анна скончалась от онкологического заболевания спустя три года после того, как на свет появились тройняшки Полина, Даша и Соня. Антон бросил все свои силы на воспитание шестерых детей и, наверное, даже не помышлял о новой спутнице жизни.

– Люда написала мне первая, но я даже не отреагировал сначала, так как ко мне тогда много людей обращалось, – вспоминает в разговоре с Metro Антон Кудрявцев. – Не верил, что в Интернете можно познакомиться с хорошим человеком и построить нормальные отношения. Но она оказалась настойчива, написала снова.

На первой встрече будущие супруги отправились в кино. Антон взял своих детей, Людмила – своего сына, которого воспитывала одна. Встретившись во второй раз, семьи пошли в зоопарк.

– Её улыбка и доброе сердце сделали своё дело, – признаётся Антон. – Мы пообщались и приняли решение пожениться. Я сначала думал, что старший сын Владислав не сможет принять новую маму, а он, наоборот, говорит: «Давай, папа, женись». Сейчас мы понимаем, что тогда не ошиблись. Мы всё уладили и теперь очень рады.

Прожив три месяца, уже многодетная пара оказалась перед выбором. Умерла знакомая Антона Елена, воспитывавшая Ксюшу и Пашу. Их отец сейчас находится в колонии, родственники от ребят отказались.

– Да, вот такое продолжение истории, – говорит Антон. – Но мы просто не могли допустить, чтобы ребят отдали в детский дом. Они и так за четыре последних года много чего повидали: их забирали в дома малютки, в квартире у них был наркоманский притон. Когда я приехал забирать ребят из санатория, куда их пристроила опека, на них лица не было, они не могли улыбаться. Сейчас ожили, хохочут и веселятся. Мы с детьми пытаемся их адаптировать. Процесс идёт! Я за жену переживал, но, когда она сказала, что детей никому не отдаст, понял – прорвёмся!