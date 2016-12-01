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Семья "суперпапы" из Омска разрослась до одиннадцати человек

  • Алексей Ширинкин

История омича, воспитывавшего шестерых детей, получила продолжение

На свадебном фото семьи Кудрявцевых семеро детей, но через несколько недель их стало девять – супруги взяли под опеку ещё мальчика и девочку 

На свадебном фото семьи Кудрявцевых семеро детей, но через несколько недель их стало девять – супруги взяли под опеку ещё мальчика и девочку 

Анастасия Харичкина

Фото:

История омича Антона Кудрявцева, в одиночку воспитывавшего шестерых детей, получила неожиданное продолжение. Мало того что "суперпапа" женился, так ещё недавно его семья  пополнилась двумя приёмными детьми

Антон Кудрявцев и его новоиспечённая жена Людмила оформили опеку над четырёхлетней Ксюшей и шестилетним Пашей. Теперь в семье Кудрявцевых, если считать родителей, насчитывается 11 человек!

Напомним, первая жена Антона Анна скончалась от онкологического заболевания спустя три года после того, как на свет появились тройняшки Полина, Даша и Соня. Антон бросил все свои силы на воспитание шестерых детей и, наверное, даже не помышлял о новой спутнице жизни.

– Люда написала мне первая, но я даже не отреагировал сначала, так как ко мне тогда много людей обращалось, – вспоминает в разговоре с Metro Антон Кудрявцев. – Не верил, что в Интернете можно познакомиться с хорошим человеком и построить нормальные отношения. Но она оказалась настойчива, написала снова.

На первой встрече будущие супруги отправились в кино. Антон взял своих детей, Людмила – своего сына, которого воспитывала одна. Встретившись во второй раз, семьи пошли в зоопарк.

– Её улыбка и доброе сердце сделали своё дело, – признаётся Антон. – Мы пообщались и приняли решение пожениться. Я сначала думал, что старший сын Владислав не сможет принять новую маму, а он, наоборот, говорит: «Давай, папа, женись». Сейчас мы понимаем, что тогда не ошиблись. Мы всё уладили и теперь очень рады.

Прожив три месяца, уже многодетная пара оказалась перед выбором. Умерла знакомая Антона Елена, воспитывавшая Ксюшу и Пашу. Их отец сейчас находится в колонии, родственники от ребят отказались. 

– Да, вот такое продолжение истории, – говорит Антон. – Но мы просто не могли допустить, чтобы ребят отдали в детский дом. Они и так за четыре последних года много чего повидали: их забирали в дома малютки, в квартире у них был наркоманский притон. Когда я приехал забирать ребят из санатория, куда их пристроила опека, на них лица не было, они не могли улыбаться. Сейчас ожили, хохочут и веселятся. Мы с детьми пытаемся их адаптировать. Процесс идёт! Я за жену переживал, но, когда она сказала, что детей никому не отдаст, понял – прорвёмся!

                                Людмила Кудрявцева ответила на вопросы Metro 

 

Удобно вам говорить?

Дети могут отвлекать, но давайте поговорим.

Справляетесь с обязанностями матери?

Бывает тяжело, но справляюсь. Сначала была суета, но вошла в ритм. Антон хорошо помогает и учит отдыхать. Я даже учусь игре на фортепиано. 

Почему решили написать Антону?

Мне приснился сон, что рядом со мной семеро детей. А потом я наткнулась на статью в «Одноклассниках» про Антона. Подумала, что это знак. И мне стало жалко Антона, как он там справляется. Целую неделю он не выходил из головы, и я решила написать. 

Как отреагировали ваши близкие?

Да, забавно. Сначала был один ребёнок, потом – сразу девять! Поначалу все были насторожены, даже мама. Но все сказали, что если это любовь, если мы уверены, что справимся, то должны быть вместе.

Много готовите?

Ну вот, например, кастрюлю супа на 5 литров. Раньше я так не готовила. Бывало, разложу кашу, а мне не достанется. Антон тогда делится со мной. Но сейчас я уже знаю объёмы.

Ещё детей планируете?

Пока нет, но Антон говорит, что общий ребёнок обязательно нужен. Не сейчас, наверное, а потом –  как Бог даст.

Если вы хотите помочь

•    ФИО. Кудрявцев Антон Александрович.

•    Карточка. VISA 4276 8450 2083 8386

•    Счёт получателя. 40817810945108300801

•    Банк. Сбербанк России.

•    БИК. 045 209 673 

•    Корреспондентский счёт. 301018109 0000 0000 673

                                                Кудрявцевым нужен автобус

Metro уже писало о семье Кудрявцевых, и, как признаётся Антон, наши читатели ему очень помогли.

– Телефон тогда два или три дня не смолкал – приходили уведомления о зачислении денег, – вспоминает Антон. – Каждые 30 секунд – переводы, переводы. Я посмотрел потом – все зачисления из Москвы. Такого не было даже после эфиров на Первом канале! У меня тогда остались долги после лечения первой жены в Израиле, работы не было, машина сломалась. А денег пришло именно столько, сколько надо. Передайте всем большое спасибо!

Теперь большая семья мечтает о покупке микроавтобуса.

– Мы живём в посёлке под Омском, где нет даже врачей, кружков, а мы передвигаться нормально не можем, – рассказывает Антон Кудрявцев. – Каждую неделю мы ездим в Омск, в машине приходится сидеть друг на друге. Большим семьям в нормальных городах полагается микроавтобус, хотя бы «газель». А у нас закон об этом не принят на местном уровне. Я уже пытаюсь по этому поводу достучаться до президента. 
 

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