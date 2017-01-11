Бывший милиционер, ангарский маньяк Михаил Попков год назад был приговорён к пожизненному заключению за убийство 22 женщин. Накануне выяснилось, что убил он, вероятно, куда больше.

"Михаил Попков дал признательные показания по 59 убийствам. По 47 фактам обвинения ему предъявлены. Сейчас идет работа ещё по 12 фактам", – сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР Галина Головачева.

Репортёр Metro поговорил с жительницей Ангарска, пожелавшей не называть свою фамилию – она считает, что Попков мог убить первую жену её мужа.

– Думаю, он причастен к исчезновению жены теперь уже моего мужа и матери двоих его детей, которые на момент исчезновения были маленькими, – рассказывает она Metro. – Светлана, так звали женщину, до сих пор считается без вести пропавшей. Попков по этому исчезновению пока не признался, да и где ему помнить всех, если на его счету столько жертв!

По словам Натальи, женщина пропала как раз в то время, когда Михаил Попков совершал свои преступления.

– Светлана просто вышла покурить возле подъезда дома, где проживала, и больше её никто не видел, – говорит она. – Прошло уже более 18 лет. Женщина была образцовой женой и любящей матерью. Может, решила прогуляться от подъезда в районе дома, и тогда ей подвернулся маньяк в милицейской форме, а милиция в те годы ещё внушала доверие.

Наталья отметила, что Светлана в тот вечер как раз поссорилась с мужем и хотела уехать к матери:

– И вот, может, маньяк на машине перед ней остановился... Сейчас, конечно, никто уже не знает, что было у неё в мыслях на тот момент, когда она вышла из дома. Но многие жертвы маньяка садились к нему в машину по своей воле, потому что он был в форме.

Жительница Ангарска подчеркнула, что Светлану признали умершей в 2011 году – семье выдали свидетельство о смерти.

– То, что маньяк причастен к исчезновению Светланы, никто из родственников не сомневается! – говорит Наталья.