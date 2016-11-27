Опрос Как отреагировали на смерть кубинского лидера Фиделя Кастро его тёзки из России «В этот день все Фидели скорбят по Кастро. Это имя по праву считается символом целой эпохи в мировой истории».

Фидель Хузин, Казань «Меня хотели назвать Динар, но папа увидел по ТВ Фиделя Кастро... Я очень расстроился, узнав эту новость».

Фидель Миронов, Казань «Грустно, ведь у нас и день рождения в один день. Иногда меня сравнивали с ним, потому что я военный».

Фидель Гильмутдинов, Нефтекамск

1. «История оправдает меня»

Фидель Алехандро Кастро родился в 1926 году в зажиточной иезуитской семье. Закончил Университет Гаваны по специальности «юриспруденция». Возмущённый социальным неравенством, Кастро возглавил первую попытку свержения президента Фульхенсио Батисты. За это он был арестован и приговорён к 15 годам тюремного заключения. Выступая с оправдательной речью в 1953 году, он произнёс знаменитую фразу: «Осуждайте меня. Это неважно. История оправдает меня».

2. Лидер Кубинской революции

Освободившись по амнистии два года спустя, Фидель отправился в Мексику, где тренировал отряд революционеров, названный «Движение 26 июля». Бойцам Кастро удалось свергнуть правительство Батисты 1 января 1959 года. Кастро стал главой государства и оставался в этом статусе на протяжении почти пяти десятилетий. Он объявил себя союзником СССР и национализировал американскую собственность. Этот шаг породил многолетнюю вражду Кубы и США.

3. Залив Свиней и Карибский кризис

США пытались свергнуть Кастро, подготовив операцию в заливе Свиней в 1961 году. Команданте лично возглавил контратаку, в результате которой американцы потерпели поражение. Победа позволила Кастро провозгласить Кубу социалистической страной. Год спустя мир оказался на грани ядерной войны, после того как советский лидер Никита Хрущёв разместил ракеты на острове Свободы.

4. Дружба с Че Геварой

У Кастро были союзники среди мировых лидеров, в том числе Никита Хрущёв и Уго Чавес. Но самым его известным соратником можно назвать марксиста Эрнесто «Че» Гевару. Они познакомились в Мексике и объединили усилия для свержения правительства Батисты.

5. Уникальный стиль

Кастро всегда носил массивную бороду. «Я к ней привык, и она символизирует многое для моей страны», – так он аргументировал своё нежелание избавляться от бороды. Также его отличительной чертой была рубашка оливкового цвета и военная кепка. В поздние годы жизни Кастро не раз был замечен в спортивных костюмах таких брендов, как Adidas, Fila и Nike.

6. От атеизма к вере

Будучи рождённым и воспитанным в католичестве, Кастро объявил религию вне закона в социалистической Кубе, депортировал священников и закрыл религиозные школы. Принято считать, что много позднее Фидель стал лояльнее в этих вопросах: папа Иоанн Павел II посетил Кубу в 1998-м, а с Бенедиктом XVI в 2012-м Кастро даже встретился лично.

7. Долгие речи

Кастро известен на весь мир как спикер, способный произносить долгие и эмоциональные речи. Ему принадлежит рекорд Книги Гиннесса за послание к ООН, которое он зачитывал 29 сентября 1960 на протяжении 4 часов 29 минут. Самым долгим выступлением на родине стала речь на III съезде Компартии в Гаване – тогда Фидель говорил 7 часов и 10 минут.

Даниэль Касилльяс