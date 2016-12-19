Сексуальные ангелы Victoria's Secret предстали в новом образе. Теперь ангелы превратились в Снегурочек. Белье, в котором предстали модели, выполнено в бело-красной цветовой гамме. Некоторые комплекты были дополнены мягкими рожками, символизирующих рождественских оленей.

Праздничное перевоплощение сексуальных "ангелов" пришлось по вкусу пользователям и набрало множество лайков.

Напомним, ранее знаменитые "ангелы" компании Victoria's Secret записали новогоднее видео, в котором поздравляют всех с наступающим Рождеством и Новым годом. Ролик с полуобнажёнными моделями, облачёнными в сексуальное нижнее белье, был опубликован на канале компании в YouTube.

Как такого сюжета у данной видеооткрытки нет. На записи девушки ходят и исполняют простые танцевальные движения на фоне постановочных новогодних декораций.