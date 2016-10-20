20 октября 2016 года на Дальнем Востоке ожидается сильное землетрясение, в результате которого некоторые города будут затоплены или частично подтоплены. Именно такая "страшилка" появилась в социальных сетях на этой неделе.

Позже новость подхватили СМИ. По их информации, эпицентр землетрясения будет залегать в Охотском море, а магнитуда составит практически 8 баллов.

Между тем, никаких достоверных источников, указывающих на то, что сегодня, 20 октября 2016 года, ожидается сильное землетрясение, нет.

Чтобы разобраться, стоит ждать землетрясения на Дальнем Востоке или где-либо ещё, или это всего лишь "утка", Metro связалось с сейсмологом, заведующим лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексеем Завьяловым.

По словам эксперта, никакого разрушительного землетрясения в ближайшие дни не будет. И на это есть несколько причин.

– У нас нет никаких специфических данных о том, что в Охотском море произойдёт какое-то катастрофическое землетрясение. Дело в том, 2013 году в Охотском море на глубине 600 километров произошло сильное землетрясение магнитудой 8,3, оно сопровождалось несколькими довольно значительными автошоками (толчками после основного землетрясения – прим.ред.). Это землетрясение ощущали не только жители Камчатки и Дальнего Востока, но и Москве, и Санкт-Петербурге – толчки прокатились по всей России. У нас есть сведения, что толчки ощущались даже в Индии и Китае. Поэтому, чтобы через три года вновь произошло землетрясение такой же силы – это, мягко говоря, маловероятно, – рассказал Metro сейсмолог.

Он уточнил, что между двумя сильными землетрясениями должно пройти несколько десятков лет, но уж никак не три года.

– Такие сильные землетрясения готовятся десятилетиями. Есть понятие сейсмического цикла, согласно этой концепции, цикл повторения землетрясений магнитудой 7,6 и выше в одном и том же месте – где-то 140 лет, плюс/минус 60 лет, – заключил эксперт.