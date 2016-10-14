Православные отмечают большой праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

В эту пятницу верующие поздравляют друг друга, посещают церковь и молятся Пресвятой Деве. Также принято отдельное время дня посвятить общению с Богом и размышлять о благих делах.

Покров день 2016 года, какого числа: в этом году праздник пришёлся на 14 октября.

По случаю праздника патриарх Кирилл освятит недавно открытую после реставрации домовую церковь в честь иконы Божьей Матери "Взыскание погибших" при Плехановском университете.

Покров день, приметы, обряды

В народе принято в этот день отмечать встречу осени с зимой.

Самое время для вечерних девичьих посиделок.

С этого дня также открывается осенний свадебный сезон.

Если в этот день идёт дождь, то приметы обещают холодную зиму.



Покров день 2016 год.

Название праздника объясняют первым снегом, который обычно в этот день "покрывал" землю. Праздник был установлен в середине Х века. Издавна его отмечали в большой компании, весело, с друзьями на народных гуляньях или звали в гости родных и близких. Угощения готовили заранее, а столы накрывали с самого утра.

Покров день, приметы, обряды, поздравления. По легенде, святой Андрей в этот день увидел Божью Матерь, которая шествовала к храму по воздуху. Помолившись, Дева Мария подошла к престолу, сняла с головы покров и простерла его над головами молящихся. Когда Богоматерь покинула церковь, покров стал невидимым, но благодать в храме оставалась.

Покров день, приметы, обряды, видео