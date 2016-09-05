В Южном военном округе стартовали учения "Кавказ-2016", сообщает Министерство обороны России. Данные манёвры станут завершающим этапом проведения комплекса командно-штабных, специальных учений, тренировок органов военного управления и внезапных проверок боевой готовности войск. Симуляция военных действий завершится 10 сентября.

Во время манёвров планируется проверить уровень подготовленности органов военного управления по руководству межвидовыми группировками войск, а также изучить практику ведения военных действий. В военных играх принимают участие около 12,5 тысяч военнослужащих, авиация, боевая техника и корабли.

Напомним, что 25 августа в рамках репетиции учений "Кавказ-2016" была проверена готовность сотрудников нескольких Министерств и Центробанка. Также была проанализирована готовность ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса юга России к выполнению возложенных мобилизационных заданий на поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники.

Отметим, также, что военные учения "Кавказ-2016" уже привлекли к себе внимание других стран. В частности, Пентагон заявил, что будет внимательно следить за российскими войсками.