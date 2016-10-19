Из-за кризиса стоимость жилья в России перестала расти быстрыми темпами. Это привело к тому, что покупать квартиры в инвестиционных целях уже не выгодно. Такую точку зрения озвучил Игорь Петров, генеральный директор E3 Investment.

По словам эксперта, в среднем доходность от сдачи купленного жилья в аренду (1-комнатная квартира) составляет 6-8% в год. Таким образом, владелец получает примерно 264 тыс. рублей при стоимость однушки в 4 млн. Для двушек и трёшек доходность ещё ниже. Кроме того, покупателю квадратных метров придётся понести дополнительные траты на ремонтные работы, установку техники и мебели. Наконец, арендные ставки сами по себе в кризис упали.

Как отмечает Петров, исходя из этих цифр, средняя окупаемость инвестиционных квартир в нынешних условиях составит более 15 лет.

– Приобретение жилья для сдачи в аренду вновь станет эффективным инвестиционным инструментом, когда рынок жилой недвижимости начнёт восстанавливаться, а цены на готовую недвижимость будут вновь расти. В таком случае, вероятно, ежегодный прирост стоимости жилья будет находиться на уровне инфляции или выше его, что позволит сохранить реальную ценность инвестиционного актива, а ежегодный рентный доход сможет не только сохранить от инфляции реальную стоимость капитала инвестора, но и принести прибыль, – заключает эксперт.