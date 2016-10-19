Сборная России по футболу проведет контрольный матч с командой Италии перед чемпионатом мира 2018 года. Об этом заявил министр спорта, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Его слова приводит "Интерфакс".

"Есть договоренность о проведении двух товарищеских матчей со сборной Италии. Первый — ориентировочно в ноябре 2017 года. Он пройдет в Италии. Плюс еще одна игра будет перед чемпионатом мира, возможно, в июне, здесь, в России", — заявил Мутко.

Делегация Федерации футбола Италии (ФФИ) во вторник, 18 октября, прибыла в Москву. В рамках визита был подписан меморандум о сотрудничестве РФС с ФФИ.