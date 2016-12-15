Сборная России по хоккею уступила команде Швеции со счётом 1:3 в матче Кубка Первого канала – второго этапа Евротура.
Стартовая встреча проходила 15 декабря в Москве, на льду "ВТБ Ледового дворца".
Команда Олега Знарка открыла счёт в матче. Первую и единственную в матче шайбу сборной России на 9-й минуте забросил Владислав Гавриков, реализовав большинство.
Однако шведом удалось сравнять счёт: на 38-ой минуте шайбу в ворота российской команды забросил Оскар Линдблом. Незадолго до финальной сирены, на 59-й минуте матча, Симон Бертильссон вывел Швецию вперёд. Третью шайбу на 60-й минуте в ворота российской сборной послал Андреас Турресон.
В следующем матче 16 декабря сборная России встретится со сборной Чехии.