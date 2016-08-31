Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Таким образом, российские спортсмены уже точно не поедут на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Об этом в среду сообщает ТАСС.

По информации издания, швейцарский суд оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований в Рио.

Напомним, что 7 августа 2016 года Международный паралимпийский комитет приостановил членство российской организации, а также не допустил сборную России до Паралимпиады-2016, которая пройдёт в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

Причиной таких действий стал нашумевший доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, в котором утверждается, что российские спортсмены причастны к допинговой программе.

23 августа решение МПК поддержал и CAS.



