В заключительном матче турнира команда Олега Знарка не без труда переирала сборную Финляндии со счётом 4:3 (3:1, 1:1, 0:1). Эта победа вывела сборную России по хоккею на второе место в турнирной таблице.

В составе российской команды шайбами отметились Максим Шалунов, Егор Яковлев, Иван Телегин и Илья Ковальчук.

Ранее сборная Швеции досрочно обеспечила себе победу на Кубке Первого канала, одолев россиян и финнов. В результате Финляндия заняла третью строчку, чехи – четвёртые.

Следующий этап Евротура пройдет в Швеции с 9 по 12 февраля.