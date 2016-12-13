В окончательный список главного тренера сборной России Олега Знарка на Кубок Первого канала вошли 25 хоккеистов, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

В заявке на турнир отсуствуют четыре нападающих СКА – Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Сергей Широков и Никита Гусев, а также лучший бомбардир в истории российского хоккея Сергей Мозякин, пропускающий Кубок Первого канала из-за простудного заболевания.

Второй этап Евротура пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. Сборная России начнет турнир 15 декабря матчем со Швецией, 16 декабря команда Олега Знарка сыграет с Чехией, 18 декабря — с Финляндией.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари — Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков ("Адмирал");

защитники — Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков (оба — "Локомотив"), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — "Металлург" Мг), Егор Яковлев, Антон Белов (все — СКА), Максим Осипов ("Торпедо");

нападающие — Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Александр Барабанов (все — СКА), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Дмитрий Кугрышев, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов, Иван Телегин, Андрей Светлаков (все — ЦСКА), Максим Шалунов, Степан Санников, Сергей Шумаков (все — "Сибирь").