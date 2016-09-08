Одно из главных состязаний современности в хоккее – Кубок мира, который будет разыгран в Канаде с 17 сентября по 1 октября. В преддверии этого турнира наша сборная проведёт три товарищеских матча – дважды команда сразится с Чехией и один раз – с Канадой.

Уже в этих контрольных встречах можно будет понять, какие перспективы есть у России в Торонто.

Приятно, что первый подобный матч против Чехии состоится во дворце спорта «Юбилейный». Таким образом, петербуржцы первыми смогут вживую увидеть сильнейший состав «Красной машины» с такими энхаэловскими звёздами, как Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба – «Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Артемий Панарин («Чикаго»).

Накануне первого товарищеского поединка тренерский штаб сборной во главе с Олегом Знарком определился с тем, кто будет капитаном команды. Им станет наш легендарный форвард Александр Овечкин.

Кроме того, стал известен официальный слоган сборной на Кубке мира – «Красная машина, сделано в России». Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» сообщил первый вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг.

Ожиданиями от предстоящего матча с Metro поделился экс-хоккеист московского «Спартака» Артём Батрак:

– Для меня сегодняшняя Чехия – самая слабая сборная на предстоящем Кубке мира. Было бы хорошо выиграть у них, чтобы у ребят поднялось настроение перед отъездом в Канаду.

Трансляция матча сборных по хоккею Россия-Чехия: 8 сентября 2016 покажет телеканал "Матч ТВ"



Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга. Россия - Чехия. Начало в 19.15.