Сборная Исландии по футболу рассматривается в качестве одного из возможных соперников команды России по товарищеским матчам, как сообщил ТАСС президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ранее в среду интернет-портал Life.ru сообщил, что в Министерство спорта поступило предложение от правительства Исландии провести товарищеский матч. Одну игру планируют провести в первом полугодии 2017 года в России, а ещё одну – во втором полугодии в Исландии.

"Исландцы, да. У нас в целом есть достаточно много интересных мыслей и предложений, сейчас не будем забегать вперед. Я уже говорил, что в следующем году и товарищеские матчи, и Кубок конфедераций - это уже подготовка к чемпионату мира. Сейчас наши коллеги будут этим заниматься, а мы поговорим в ближайшее время с главным тренером", – сказал Мутко в разговоре с ТАСС.

Кроме того, Виталий Мутко заявил, что в следующем году сборная России по футболу проведёт 10 товарищеских игр. До этого стало известно, что РФС ведёт переговоры по поводу встреч с Бразилией, Аргентиной и Бельгией.