Сборная России на стадионе "Локомотив" переиграла в контрольной встрече Гану со счетом 1:0. Единственный гол на 20-й минуте забил форвард "Краснодара" Фёдор Смолов.

Как сообщает "Советский Спорт", для голкипера российской команды Игоря Акинфеева этот матч стал 92-м в футболке национальной команды. Таким образом, футболист ЦСКА установил новый рекорд по количеству матчей за сборную России среди вратарей.

Эта победа стала для сборной первой под руководством нового тренера Станислава Черчесова. Первый товарищеский матч против Турции завершился нулевой ничьей.