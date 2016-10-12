Сборная России опустится с 38-го на 52-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает ТАСС. Обновленный рейтинг будет опубликован на сайте организации 20 октября.

Подопечные Станислава Черчесова, занимавшие в сентябре 38-е место в рейтинге ФИФА, во время перерыва на международные матчи провели один поединок, проиграв команде Коста-Рики со счётом 3:4.

Россияне пропустят вперёд 14 команд, включая Сенегал, Узбекистан и ДР Конго. Расчёты велись по специальной программе на сайте ФИФА. В рейтинге ФИФА ещё возможны небольшие корректировки.

Впрочем, уже известно, что новое место российской сборной в рейтинге станет худшим в истории. Предыдущее самое низкое место было при Анатолии Бышовце в 1998 году — 40-е, наивысшее — при Олеге Романцеве в апреле 1996-го — 3-е.