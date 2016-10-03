В списке игроков, вызванных для подготовки к контрольному матчу с Коста-Рикой, который пройдет 9 октября в Краснодаре, произошло изменение. Вместо голкипера Игоря Акинфеева в сборную вызван Александр Беленов из "Анжи", сообщает официальный сайт РФС.

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщала, что Акинфеев вместе с другим голкипером армейцев Ильей Помазуном отправится на обследование в Германию.

"В ходе матча девятого тура чемпионата России по футболу между ФК "Ростов" и ПФК ЦСКА голкипер армейцев Игорь Акинфеев получил повреждение, – говорится в сообщении. – Сегодня было выполнено обследование, результаты которого исключают в настоящее время участие игрока в тренировочном процессе в общей группе".

Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 4 октября в Краснодаре. Матч Россия – Коста-Рика пройдет на новом стадионе ФК "Краснодар". Начало в 16.00.