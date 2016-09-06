Сбербанк принял от москвички Елены Федониной две "гибридные" купюры номиналом по пять тысяч рублей.

– Началось всё банально, – рассказывает Metro Елена. – Я единовременно сняла в банкомате 50 тысяч, 35 из которых в тот же день передала подруге.

Через сутки, выкладывая дома деньги из кошелька, москвичка обнаружила странную 5-тысячную банкноту. В ней прозрачной лентой был вклеен фрагмент 100-рублёвой купюры. Позже выяснилось, что такую же "гибридную" банкноту получила и подруга Елены.

– Изначально банк в социальной сети "Фейсбук" ответил, что они тщательно несколько раз проверяют все денежные знаки и подобное исключено – банкомат не мог выдать такие деньги, – говорит женщина. – После того, как к моей истории активно подключились СМИ и получение таких купюр из банкомата получило огласку во всех социальных сетях и даже попало в новости, мне позвонили вчера из Сбербанка и сказали, что банк принял решение вернуть мне мои 10000 рублей. Полученные в банкомате купюры я сдала в банк, где их приняли на экспертизу. На сегодняшний день деньги мне ещё не вернули. Ждём!

В пресс-службе Сбербанка отметили, что подобные купюры обязательно подлежат возврату.

– Речь, по всей видимости, идёт о купюре, которая склеена из частей подлинных купюр, – сказали в пресс-службе. – По правилам Банка России, такая купюра подлежит 100% возмещению.

Также отмечается, что сообщения, которые касаются получения в банкомате Сбербанка повреждённой наличности, требуют особого внимания. По каждому подобному инциденту банк готов производить детальные разбирательства, учитывая теоретическую возможность технических сбоев в работе оборудования.

– Мы просим клиентов быть внимательными при получении денежных средств в банкомате, пересчитывать и проверять купюры непосредственно у банкомата, – отметили в пресс-службе. – В случае обнаружения частично повреждённой купюры необходимо сразу обращаться в колл-центр банка, предварительно зафиксировав номер банкомата и время операции.