Сбербанк России снизил ставки по основным ипотечным продуктам. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает пресс-служба банка.

Так, ставки по кредитам на приобретение готового жилья и приобретение строящегося жилья снижаются на 0,5 процентных пункта до 12 – 13,5% годовых в рублях.

Для ссуд по программе "Ипотека с государственной поддержкой" ставка снижена до 11,4% годовых с прежних 11,9%.

Как сообщает ТАСС, до конца недели планирует снизить ставки по ипотеке и банк ВТБ24. Снижение также составит 0,5 процентных пункта.

– Самая низкая ставка сохранится в рамках программы с господдержкой, по которой сейчас выдаётся каждый второй кредит, – говорится в сообщении банка.



