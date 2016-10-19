Очень странно было видет вас в «Голосе». Почему вы решили туда пойти? А что странного? Так, повеселиться. Смех и радость мы приносим людям. Ну у вас, кажется, уже есть имя... Я пошла туда не для того, чтобы самой себе сделать хорошо, а чтобы другие узнали хоть какую-то другую музыку. Можно назвать это словом «просвещение». А разве можно это сделать на «Первом канале»? Разве можно там диктовать свои правила? Диктовать нельзя. А что касается возможности – уже достаточно много людей удивились и...