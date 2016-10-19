Примерно пять месяцев назад экспертами Сбербанка был обнаружен новый способ кражи денег из банкоматов. Грабители используют специальную шину.
"Эту "технологию" воровства уже назвали drilled box. Мошенники используют её в определенных видах банкомата определенной марки", – заявил председатель банка Станислав Кузнецов.
Оказывается, деньги из банкоматов мгновенно выкачиваются при помощи просверленной дырочки, к которой и подключается шина. Получается примерный эффект пылесоса.
Производитель автоматов уже проинформирован о проблеме и о способах её быстро решить, уточняют эксперты на Международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".