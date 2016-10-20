Народный депутат Надежда Савченко устроила скандал во время заседания комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны. Об этом в четверг сообщает "Корреспондент.net".

На заседании планировалось рассмотрение вопроса о военном бюджете на 2017 год, отчёта СБУ о мерах по защите информационного пространства Украины, а также вопрос о расширении санкций против России.

В самом начале встречи Савченко демонстративно встала, собрала вещи и направилась к выходу.

– Пани Надия, это бюджет! Здесь люди голосуют! – попытался остановить народного депутата председательствовавший глава комитета Сергей Пашинский.

Но в ответ Савченко заявила, что решила пойти на другую встречу.

– Там люди дело говорят, а вы тут мало что, – парировала она и, хлопнув дверь, удалилась.

Куда именно направилась Савченко, не уточняется. Чтобы в этом разобраться, Пашинский тут же поручил подготовить проект обращения к Службе безопасности Украины о проверке информации относительно контактов Надежды Савченко с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области.

После ухода Савченко её примеру последовали ещё несколько депутатов, а обсуждение Рады пришлось перенести из-за отсутствия кворума.