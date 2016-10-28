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 Опубликовано : Сегодня 16:43

Савченко назвала поездку в Москву "возвращением из ада"

  • Данила Белов

Со своими подписчиками в Facebook депутат поделилась итогами встречи с украинскими националистами в российской столице

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Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко прокомментировала свою поездку в Москву, куда она приезжала, чтобы проведать украинских националистов Станислава Клыха и Николая Карпюка. Их апелляцию Верховный суд России рассматривал 26 октября. По словам бывшей военнослужащей ВСУ, приехав обратно к себе, он почувствовала, что "вернулась из ада". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня 27-го октября. Я вернулась из ада живой, еще раз. Важнейшим событием моей поездки для меня стала встреча и беседа в суде с Николаем Карпюком и Станиславом Клихом, хоть и по видеозвонку", — написала она.

 

Отметим, что приезд Савченко стал неожиданностью не только для российской стороны, но и для украинской общественности и её коллег из Верховной Рады. Для большего накала страстей, в суд Савченко явилась в вышиванке. 

Напомним, что Карпюка и Клыха в мае этого года суд Чечни приговорил к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Они были признаны виновными в том, что принимали  участие в боевых действиях на территории республики в 90-х годах. В частности, украинцы штурмовали Грозный в составе бандитских группировок Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. В ходе нападений они убили не менее 30 российских военнослужащих.

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