Савченко назвала поездку в Москву "возвращением из ада"

"Сегодня 27-го октября. Я вернулась из ада живой, еще раз. Важнейшим событием моей поездки для меня стала встреча и беседа в суде с Николаем Карпюком и Станиславом Клихом, хоть и по видеозвонку", — написала она.

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко прокомментировала свою поездку в Москву, куда она приезжала, чтобы проведать украинских националистов Станислава Клыха и Николая Карпюка. Их апелляцию Верховный суд России рассматривал 26 октября. По словам бывшей военнослужащей ВСУ, приехав обратно к себе, он почувствовала, что "вернулась из ада". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Отметим, что приезд Савченко стал неожиданностью не только для российской стороны, но и для украинской общественности и её коллег из Верховной Рады. Для большего накала страстей, в суд Савченко явилась в вышиванке.

Напомним, что Карпюка и Клыха в мае этого года суд Чечни приговорил к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Они были признаны виновными в том, что принимали участие в боевых действиях на территории республики в 90-х годах. В частности, украинцы штурмовали Грозный в составе бандитских группировок Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. В ходе нападений они убили не менее 30 российских военнослужащих.

Читайте также: Савченко приехала в Москву ради судебных разбирательств

Читайте также: Савченко надела вышиванку в суд в Москве

Читайте также: Депутат Рады заподозрил Савченко в сговоре с Кремлём

Читайте также: Савченко впервые выступила в Раде и устроила там шоу