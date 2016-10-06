На северо-востоке Москвы эвакуировали поликлинику после того, как появилось сообщение об угрозе взрыва.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах, взрывное устройство в поликлинике не обнаружено.

"Специалисты осмотрели все помещения поликлиники на ул. Грекова, д. 12 и не обнаружили ни взрывного устройства, ни следов взрывчатки. Информация о заложенной бомбе оказалась ложной", – сообщил источник.

Ранее источник сообщил об эвакуации посетителей и персонала поликлиники на ул. Грекова после получения информации об угрозе взрыва.